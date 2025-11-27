3.72 BYN
Кіраўнік Еўрапейскай федэрацыі водных відаў спорту наведаў басейн міжнароднага стандарту ў Мінску
Нацыянальны басейн міжнароднага стандарту ў Мінску наведаў кіраўнік Еўрапейскай федэрацыі водных відаў спорту Антоніа да Сілва. Візіт стаў часткай рабочай праграмы, накіраванай на развіццё супрацоўніцтва паміж еўрапейскімі і беларускімі спартыўнымі структурамі.
Падчас экскурсіі па аб'екце Антоніа да Сілва разам з прадстаўнікамі беларускіх федэрацый водных відаў спорту падрабязна азнаёміўся з інфраструктурай комплексу, ацаніў узровень беларускага будынка, падкрэсліўшы, што гэта лепшы спартыўны комплекс, які ён калі-небудзь бачыў. Па выніках візіту бакі абмеркавалі магчымасць рэалізацыі сумесных праектаў, а таксама ўмовы выступлення беларускіх спартсменаў на міжнароднай арэне.
Антоніа да Сілва:
"У мяне ўжо ўзнікла некалькі ідэй, калі я ўбачыў гэты ўзрушаючы аб'ект. Вядома, нам трэба абмеркаваць супрацоўніцтва і яшчэ мноства тэм, але прыехаць сюды - вельмі важны крок, убачыць усё сваімі вачамі і абмеркаваць з зацікаўленымі асобамі найбліжэйшую будучыню".
Старшыня Беларускай федэрацыі плавання Вольга Сцепусь паведаміла, што ў Беларусі вельмі рады гэтаму візіту, бо Антоніа да Сілва з'яўляецца першым кіраўніком Еўрапейскай федэрацыі водных відаў спорту, які пасля падзей недапушчэння беларусаў на міжнародную арэну наведаў з афіцыйным візітам Рэспубліку Беларусь.
Дапоўнім, што візіт кіраўніка Еўрапейскай федэрацыі водных відаў спорту можа стаць важным крокам да ўмацавання супрацоўніцтва і адкрыць новыя магчымасці для развіцця водных відаў спорту ў Беларусі.