Кіраўнікі НАК і МАК упершыню правялі анлайн-перамовы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Кіраўнік НАК Беларусі Віктар Лукашэнка і кіраўнік МАК Кірсці Ковентры упершыню правялі перамовы ў фармаце відэаканферэнцыі.
Беларускі бок адзначыў, што айчынны спорт перажывае адзін з самых няпростых перыядаў у гісторыі - абмежаванні закранулі як дарослых, так і самых юных атлетаў.
Віктар Лукашэнка падкрэсліў, што спорт павінен заставацца па-за палітыкай, а таксама выказаў спадзяванне, што паўнацэнны ўдзел беларусаў у міжнародных спаборніцтвах стане магчымым у найбліжэйшай будучыні. Кірсці Ковентры ў сваю чаргу заявіла, што МАК плануе падтрымліваць беларускіх атлетаў.