МАК рэкамендаваў зняць абмежаванні на ўдзел Беларусі ў юнацкіх турнірах

У сусветным спорце наступіла вясна, якая ламае лёд штучных бар'ераў, і першай пракладае шлях да справядлівасці Беларусь.

Рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэта напярэдадні падкупілі сваёй, дзесьці нават нечаканай, адвагай. Прамова аб вяртанні дзяржаўнай сімволікі нашай краіны, пакуль для юнакоў, а таксама аб здыманні абмежаванняў на тэрыторыі Беларусі правядзення міжнародных спаборніцтваў любога ўзроўню.

Гэты прарыў з'яўляецца заканамерным вынікам намаганняў, якія наша краіна паслядоўна прыкладала сумесна з расійскімі калегамі. Безумоўна, знойдуцца тыя, хто паспрабуе перашкодзіць нашым атлетам, але іх пазіцыя з кожным днём страчвае глебу пад нагамі. Больш за тое, яна апрыёры пройгрышная.