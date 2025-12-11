3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
МАК рэкамендаваў зняць абмежаванні на ўдзел Беларусі ў юнацкіх турнірах
У сусветным спорце наступіла вясна, якая ламае лёд штучных бар'ераў, і першай пракладае шлях да справядлівасці Беларусь.
Рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэта напярэдадні падкупілі сваёй, дзесьці нават нечаканай, адвагай. Прамова аб вяртанні дзяржаўнай сімволікі нашай краіны, пакуль для юнакоў, а таксама аб здыманні абмежаванняў на тэрыторыі Беларусі правядзення міжнародных спаборніцтваў любога ўзроўню.
Гэты прарыў з'яўляецца заканамерным вынікам намаганняў, якія наша краіна паслядоўна прыкладала сумесна з расійскімі калегамі. Безумоўна, знойдуцца тыя, хто паспрабуе перашкодзіць нашым атлетам, але іх пазіцыя з кожным днём страчвае глебу пад нагамі. Больш за тое, яна апрыёры пройгрышная.
Дабавім, што Беларускі лыжны саюз на мінулым тыдні выйграў справу ў спартыўным арбітражным судзе аб неправамернасці нядопуску нашых атлетаў да Алімпійскага адбору. А з атлетаў-паралімпійцаў зняты ўсе абмежаванні на найбліжэйшую зімовую Паралімпіяду ў Італіі.