Марафон "Трэніруйся з розумам і без стрэсу" сабраў вядучых спецыялістаў у галіне спартыўнай медыцыны

Вялікі марафон спартыўнай навукі стартаваў 4 снежня на базе Нацыянальнага алімпійскага камітэта. Семінар "Трэніруйся з розумам і без стрэсу" сабраў вядучых спецыялістаў у галіне спартыўнай медыцыны. Эксперты з Беларусі, Расіі, Кітая, Азербайджана, Казахстана, Манголіі, Швейцарыі і іншых краін абмеркавалі сучасныя метады дыягностыкі і карэкцыі псіхалагічнага стану атлетаў у спаборніцкі перыяд. Надалі ўвагу і новым падыходам у кантролі харчавання спартсменаў.