Марафон "Трэніруйся з розумам і без стрэсу" сабраў вядучых спецыялістаў у галіне спартыўнай медыцыны
Вялікі марафон спартыўнай навукі стартаваў 4 снежня на базе Нацыянальнага алімпійскага камітэта. Семінар "Трэніруйся з розумам і без стрэсу" сабраў вядучых спецыялістаў у галіне спартыўнай медыцыны. Эксперты з Беларусі, Расіі, Кітая, Азербайджана, Казахстана, Манголіі, Швейцарыі і іншых краін абмеркавалі сучасныя метады дыягностыкі і карэкцыі псіхалагічнага стану атлетаў у спаборніцкі перыяд. Надалі ўвагу і новым падыходам у кантролі харчавання спартсменаў.
Барыс Паляеў, кіраўнік Расійскай асацыяцыі па спартыўнай медыцыне і рэабілітацыі хворых і інвалідаў: "Нядаўна даказана сусветнай супольнасцю, што 45 % поспеху спартсменаў залежыць ад медыка-біялагічнага суправаджэння. У тым ліку псіхалагічны складальнік, а гэта гавораць ужо не толькі ўрачы, але і трэнеры самі просяць аб дапамозе ў гэтым кірунку. Псіхалагічны настрой спартсмена - гэта вельмі важная рэч. Вы ведаеце, што такое выгаранне перад стартам, што такое хваляванне, што такое дрэнны сон, і як ад гэтага карэлюецца вынік".
Ірына Малёваная, дырэктар Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра спорту: "Бо вялікі спорт - гэта не проста трэніроўкі, а гэта яшчэ пастаяннае саперніцтва і з самім сабой. Для таго каб дапамагчы спартсмену настроіцца і паказаць усё тое, да чаго ён гатовы, мы сёння праводзім адукацыйны семінар у выглядзе шэрагу квэстаў. Да нас прыехала Міжнародная асацыяцыя спартыўных псіхолагаў".