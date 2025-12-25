Матч зорак Экстралігі пройдзе ў Салігорску 27 снежня

Чатыры каманды ўжо сфарміраваны. Калектывы ўзначалілі Дзмітрый Краўчанка, Іван Усенка, Аляксей Бондзікаў і Сяргей Стась. Разам на шоу выступяць 36 хакеістаў.

Зорная гульня будзе пройдзе ў фармаце "тры на тры" па правілах, зацверджаных Міжнароднай федэрацыяй хакея на лёдзе - два перыяды па 12 хвілін чыстага часу з троххвілінным перапынкам.