3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
На Дэфлімпійскіх гульнях у Токіа беларусы заваявалі 3 залатыя, 4 сярэбраныя і 5 бронзавых медалёў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусы завяршылі выступленне на XXV летніх Дэфлімпійскіх гульнях у Токіа! 25 лістапада беларусы хварэлі за плыўцоў, ужо бронзавы прызёр Марыя Рудзько стала пятай на дыстанцыі 200 м на спіне. 26 лістапада беларусы адправяцца ў Мінск, а сёння яны змаглі ў сталіцы Японіі дакрануцца да радзімы.
У беларусаў 3 залатыя медалі, 4 сярэбраныя і 5 бронзавых. Сёння ў "Акватык Цэнтр" перажывалі за плыўцоў, але заваяваць чарговую ўзнагароду не ўдалося, затое дэфлімпійская дэлегацыя змагла дакрануцца да часцінкі Беларусі ў Токіа (гл. відэа).