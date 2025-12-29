3.72 BYN
Нягледзячы на святы і снегапад, беларускія біятланісты трэніруюцца ў Раўбічах
Аўтар:Андрэй Казлоў
Нацыянальная зборная Беларусі па біятлоне нават у пераднавагоднія дні ўзмоцнена працуе на базе спарткомплекса "Раўбічы" паміж спаборніцтвамі. А снегапад, які абрынуўся 30 снежня, надаў святочнага настрою.
Пайшоў снег, і ў спартыўным комплексе адразу ўзяліся за справу, прадоўжылі рыхтаваць снежнае пакрыццё да этапу Кубка Садружнасці, які пройдзе ў студзені. Трыбуны ў Раўбічах у другой палове студзеня будуць запоўнены (гл. відэа).