3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
"СКА-Мінск" - 50 гадоў: ушаноўванне гандбольнага клуба адбылося ў сталіцы Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
18 чэрвеня гандбольны клуб "СКА-Мінск" адсвяткаваў знамянальную дату - 50 гадоў са дня заснавання.
Калектыў з'яўляецца адным з самых тытулаваных у гісторыі савецкага і беларускага гандбола, шматразовым уладальнікам еўрапейскіх кубкаў і базавай камандай для падрыхтоўкі гульцоў нацыянальнай зборнай.
Цырымонія ўшаноўвання клуба сабрала вялікую аўдыторыю: ад ветэранаў легендарнай каманды СКА да навучэнцаў СДЮШАР. "СКА-Мінск" быў удастоены афіцыйнай Падзякі Прэзідэнта Беларусі за высокі ўзровень майстэрства і ўклад у развіццё спорту (больш падрабязна - глядзіце відэа).