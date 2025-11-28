Сталі вядомыя ўсе паўфіналісты "Лігі храбрых"

У якасці трыумфатара маркетынгавай прэміі "PRO спорт" Нацыянальнага алімпійскага камітэта дзіцяча-юнацкі праект Прэзідэнцкага спартыўнага клуба і Беларускай федэрацыі барацьбы "Ліга храбрых" перасягнуў чвэрцьфінальны этап.



Стаў вядомы пул каманд, якія будуць змагацца за медалі 4-га сезона. У Палацы барацьбы імя трохразовага алімпійскага чэмпіёна Аляксандра Мядзведзя напярэдадні Масква перамагла Мінск і стала паўфіналістам. Масквічы будуць змагацца з камандай Мінскай вобласці. А Магілёўскі рэгіён у паралельным паўфінале сустрэнецца з Калінінградскім Расіі. Гэтыя супрацьстаянні пройдуць у снежні.