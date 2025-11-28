3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Сталі вядомыя ўсе паўфіналісты "Лігі храбрых"
У якасці трыумфатара маркетынгавай прэміі "PRO спорт" Нацыянальнага алімпійскага камітэта дзіцяча-юнацкі праект Прэзідэнцкага спартыўнага клуба і Беларускай федэрацыі барацьбы "Ліга храбрых" перасягнуў чвэрцьфінальны этап.
Стаў вядомы пул каманд, якія будуць змагацца за медалі 4-га сезона. У Палацы барацьбы імя трохразовага алімпійскага чэмпіёна Аляксандра Мядзведзя напярэдадні Масква перамагла Мінск і стала паўфіналістам. Масквічы будуць змагацца з камандай Мінскай вобласці. А Магілёўскі рэгіён у паралельным паўфінале сустрэнецца з Калінінградскім Расіі. Гэтыя супрацьстаянні пройдуць у снежні.
"Ліга храбрых" праходзіць ужо чацвёрты сезон, амаль кожная схватка збірае поўную залу, а супрацьстаянні ў прамым эфіры транслююцца ў інтэрнэце. Фармат шоу дадае юным удзельнікам драйву і рызыкі.