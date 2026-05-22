Трыма матчамі завершыцца дзявяты тур чэмпіянату Беларусі па футболе 24 мая

Трыма матчамі 24 мая завершыцца дзявяты тур чэмпіянату Беларусі па футболе. Праграма гульнявога дня пачнецца ў Мазыры, дзе мясцовая "Славія" прыме БАТЭ. У актыве гаспадароў пакуль 10 ачкоў, і гэта адзінаццаты радок у турнірнай табліцы.



А вось барысаўчане - 14-я на пазіцыі стыкавых сустрэч. Які з клубаў зможа падняцца вышэй, даведаемся з прамой трансляцыі на "Беларусь 5", пачатак у 13:55. Следам "Баранавічы" прымуць "Нёман", а мінскае "Дынама" і "Днепр" зачыняць праграму тура.