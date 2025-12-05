Глядзець анлайнПраграма ТБ
Трыумф запаснога: як склаўся этап Кубка Садружнасці па біятлоне ў Ханты-Мансійску для Беларусі

Няхай на другім этапе Кубка Садружнасці ў беларускай каманды развалілася эстафета, але асабістыя гонкі прынеслі ўзнагароды кожнаму з квартэта беларускіх лідараў

У алімпійскі сезон у Ханты-Мансійску беларуская нацыянальная зборная разгарнула першы спаборніцкі зімовы лагер. Месца ўнікальнай прыгажосці, дзе калісьці блукалі маманты, сёння славіцца адным з лепшых біятлонных стадыёнаў планеты (гл. відэа).

Разделы:

СпортБіятлонРасія