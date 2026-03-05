3.74 BYN
У італьянскай Вероне прайшла ўрачыстая цырымонія адкрыцця Паралімпійскіх гульняў
У італьянскай Вероне напярэдадні позна вечарам прайшла ўрачыстая цырымонія адкрыцця Паралімпійскіх гульняў. Сцяганосцам нашай зборнай стала двухразовы прызёр Паралімпіяды ў лыжных гонках Лідзія Лобан. Кампанію дзяўчыне склала калега па зборнай Валянціна Бірыла і трэнерскі персанал.
Паралімпіяда аб'яднала больш як 600 спартсменаў з 55 краін, якія разыграюць 79 камплектаў узнагарод у шасці відах спорту.
Ліцэнзіі на Паралімпійскія гульні атрымалі 4 беларускіх спартсмена, усе яны ўяўляюць лыжныя гонкі. Гэта тытулаваныя Лідзія Лобан і Валянціна Бірыла (у дзявоцтве Шыц), Дар'я Фядзьковіч, а таксама пераможца і прызёр нядаўняга Кубка свету Раман Свірыдзенка. Наша каманда яшчэ 1 сакавіка засялілася ў вёску спартсменаў і правяла першыя трэніроўкі.
Першыя старты з удзелам беларусаў пройдуць 10 сакавіка. Адзначым, на Гульнях нашы спартсмены выступаюць з усёй дзяржсімволікай.