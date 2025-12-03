3.74 BYN
У Ханты-Мансійску ў самаадданай барацьбе атрымалася заваяваць золата ў спрынце і дзве бронзы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
4 снежня майстэрствам беларускіх атлетаў захапляліся на адной з галоўных біятлонных арэн у свеце.
Уся ўвага да старту зімовага сезона Кубка Садружнасці, дзе ў неверагодна самаадданай барацьбе атрымалася заваяваць золата ў спрынце і дзве бронзы! Ханты-Мансійск - унікальнае месца на біятлоннай карце свету, якое натхняе сваёй гісторыяй.
Такія востра драматычныя біятлонныя развязкі становяцца нацыянальным набыткам усяго беларускага спорту (гл. відэа).