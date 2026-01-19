3.72 BYN
У Мінску ўведзены ў эксплуатацыю Цэнтр пляжных відаў спорту "Пясчаная дзюна"
У Беларусі клапоцяцца аб здароўі нацыі. У краіне вельмі развітая спартыўная інфраструктура. Зроблена многае, каб з камфортам маглі трэніравацца і прафесіяналы, і аматары.
У дзяцей павінен быць выбар, у якую секцыю пайсці займацца. З гэтага часу на спартыўнай карце Беларусі з'явіўся ўнікальны аб'ект з маляўнічай назвай "Пясчаная дзюна". Цэнтр пляжных выглядаў спорту афіцыйна ўведзены ў эксплуатацыю.
Зборная Беларусі па пляжным футболе самая тытулаваная ў краіне сярод гульнявых камандных відаў спорту. З сусветных спаборніцтваў спартсмены заўсёды вяртаюцца з медалямі. А фурор - другое месца на мундыяле - здарыўся амаль год таму.
Усе здзіўляюцца: як можна дасягаць такіх вяршынь, калі ў Беларусі няма выхаду да мора?
"Рыхтуемся індывідуальна: бегаем кросы, працуем у трэнажорнай зале. Хтосьці працуе на снезе, хтосьці гуляе ў міні-футбол. А далей ужо наша краіна адпраўляе нас на зборы ў цёплыя краіны рыхтавацца. У Расіі ёсць манежы, але, дзякуй за гэта, зараз і ў нас ёсць манеж", - падзяліўся гулец зборнай Беларусі па пляжным футболе Ягор Гардзецкі.
Для пляжных відаў спорту не патрабуецца ніякай спецыяльнай экіпіроўкі, для заняткаў дастаткова некалькі камплектаў адзення і мяча, затое неабходная інфраструктура. Па ўсёй Беларусі налічваецца 15 пляцовак для "біч-сокера", але яны сезонныя. Адкрыццё цэнтра дазволіць усім прадстаўнікам пляжных дысцыплін весці круглагадовую падрыхтоўку.
Міхаіл Ботнікаў, старшыня асацыяцыі "Федэрацыя пляжнага футбола":
"У 2019 годзе прынялі рашэнне звярнуцца ў Міністэрства спорту і ў Нацыянальны алімпійскі камітэт з тым, каб падтрымалі нашу ініцыятыву па будаўніцтве Цэнтра пляжных відаў спорту. Падтрымалі і, самае галоўнае, за кароткі тэрмін гэты манеж пабудавалі".
"Нарэшце ён з'явіўся ў нас. Гэта папулярызацыя і развіццё пляжнага валейбола і, адпаведна, для прафесійных спартсменаў, дзяцей і аматараў гэта будзе проста шыкоўнае месца", - упэўнены гулец зборнай Беларусі па пляжным валейболе Павел Пятрушка.
Супераб'ект размясціўся на базе САК "Алімпійскі", будаўніцтва працягвалася 18 месяцаў. Тут ёсць 4 раздзявалкі з душавымі, трыбуны на 60 гледачоў, трэнерская, памяшканні рэферы, канферэнц-зала, каментатарская, гардэроб, кафэ і крыясаўна.
Усяго на пляцоўцы знаходзіцца 1 тыс. 70 т сыпкага матэрыялу, гэты кварцавы пясок здабываюць у кар'еры "Леніна" ў Добрушскім раёне. Ён сярэдняй фракцыі - глейкі, гэта значыць гульцам бегаць па ім складана.
У цэнтры "Пясчаная дзюна" ўжо адбыўся першы таварыскі матч. Зборная Беларусі перамагла дзеючых чэмпіёнаў краіны - клуб "Мінск" - 9:3. Зараз нацкаманда праводзіць у новым доме першы кэмп да надыходзячага сезона.
Нікалас Альварада, галоўны трэнер зборнай Беларусі па пляжным футболе:
"З пачатку маёй працы ў якасці галоўнага трэнера зборнай Беларусі гэта сапраўды было агульнай марай, якая зараз здзейснілася. Насамрэч гэтага цэнтра не хапала ў нашай інфраструктуры для поўнага развіцця пляжнага футбола. І зараз, калі ёсць аб'ект, у нас ёсць дом і летам, і зімой. Я ўпэўнены, што гэта дасць яшчэ большы штуршок развіццю віду спорту і дазволіць зборнай працаваць яшчэ больш старанна круглы год".
Паслугамі цэнтра змогуць карыстацца не толькі прафесіяналы, але і аматары.