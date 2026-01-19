У Мінску ўведзены ў эксплуатацыю Цэнтр пляжных відаў спорту "Пясчаная дзюна"

У Беларусі клапоцяцца аб здароўі нацыі. У краіне вельмі развітая спартыўная інфраструктура. Зроблена многае, каб з камфортам маглі трэніравацца і прафесіяналы, і аматары.

У дзяцей павінен быць выбар, у якую секцыю пайсці займацца. З гэтага часу на спартыўнай карце Беларусі з'явіўся ўнікальны аб'ект з маляўнічай назвай "Пясчаная дзюна". Цэнтр пляжных выглядаў спорту афіцыйна ўведзены ў эксплуатацыю.

"Рыхтуемся індывідуальна: бегаем кросы, працуем у трэнажорнай зале. Хтосьці працуе на снезе, хтосьці гуляе ў міні-футбол. А далей ужо наша краіна адпраўляе нас на зборы ў цёплыя краіны рыхтавацца. У Расіі ёсць манежы, але, дзякуй за гэта, зараз і ў нас ёсць манеж" , - падзяліўся гулец зборнай Беларусі па пляжным футболе Ягор Гардзецкі.

Для пляжных відаў спорту не патрабуецца ніякай спецыяльнай экіпіроўкі, для заняткаў дастаткова некалькі камплектаў адзення і мяча, затое неабходная інфраструктура. Па ўсёй Беларусі налічваецца 15 пляцовак для "біч-сокера", але яны сезонныя. Адкрыццё цэнтра дазволіць усім прадстаўнікам пляжных дысцыплін весці круглагадовую падрыхтоўку.