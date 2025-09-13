У Суперфінале Еўралігі зборная Беларусі па пляжным футболе заваявала бронзавыя медалі

У паядынку за 3 месца беларуская дружына павінна была сапернічаць з камандай Украіны. Аднак апанент не з'явіўся на гульню. У такіх выпадках дзейнічае спецыяльны пратакол. Пасля ўсіх неабходных працэдур, беларусам была прысуджана тэхнічная перамога з лікам 3:0.