У Суперфінале Еўралігі зборная Беларусі па пляжным футболе заваявала бронзавыя медалі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Зборная Беларусі па пляжным футболе - бронзавы прызёр Еўралігі.
У паядынку за 3 месца беларуская дружына павінна была сапернічаць з камандай Украіны. Аднак апанент не з'явіўся на гульню. У такіх выпадках дзейнічае спецыяльны пратакол. Пасля ўсіх неабходных працэдур, беларусам была прысуджана тэхнічная перамога з лікам 3:0.
У бягучым сезоне хлопцы пад кіраўніцтвам Нікаласа Альварада выступілі годна. На адборачнай стадыі, якая складалася з двух этапаў, нацкаманда заваявала 15 балаў за 6 сустрэч. У Суперфінале былі абыграны французы і партугальцы. Паражэнні здарыліся ў сустрэчах з італьянцамі і іспанцамі. Цырымонія ўзнагароджання пачнецца прыблізна ў 20:00.
Фота РІА Навіны