Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ХакейФутболАдзінаборствыВалейболГандболАўтаспортТэніс

У Суперфінале Еўралігі зборная Беларусі па пляжным футболе заваявала бронзавыя медалі

Зборная Беларусі па пляжным футболе - бронзавы прызёр Еўралігі.

У паядынку за 3 месца беларуская дружына павінна была сапернічаць з камандай Украіны. Аднак апанент не з'явіўся на гульню. У такіх выпадках дзейнічае спецыяльны пратакол. Пасля ўсіх неабходных працэдур, беларусам была прысуджана тэхнічная перамога з лікам 3:0.

У бягучым сезоне хлопцы пад кіраўніцтвам Нікаласа Альварада выступілі годна. На адборачнай стадыі, якая складалася з двух этапаў, нацкаманда заваявала 15 балаў за 6 сустрэч. У Суперфінале былі абыграны французы і партугальцы. Паражэнні здарыліся ў сустрэчах з італьянцамі і іспанцамі. Цырымонія ўзнагароджання пачнецца прыблізна ў 20:00.

Фота РІА Навіны