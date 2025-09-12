3.63 BYN
Кіраўнік абароннага ведамства Беларусі асабіста маніторыць становішча на вучэннях "Захад-2025"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Віктар Хрэнін 13 верасня наведаў адзін з раёнаў правядзення вучэнняў, заслухаў даклады аб аператыўным становішчы і ацаніў гатоўнасць войскаў да выканання пастаўленых задач.
Войскі аператыўных аб'яднанняў праводзяць абарончую аперацыю па адлюстраванні наступлення ўмоўнага праціўніка на прызначаных межах, утрымлівалі ўмацаваныя раёны і наносілі агнявое паражэнне ўмоўнаму праціўніку. Штабы злучэнняў і воінскіх часцей кіравалі дзеяннямі падпарадкаваных сіл і сродкаў. ВПС і войскі СПА адлюстроўвалі ўдары сродкаў паветранага нападзення ўмоўнага праціўніка і ажыццяўлялі авіяцыйную падтрымку войскаў аб'яднання.