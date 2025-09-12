3.63 BYN
Любімая сталіца гуляе да апоўначы - Мінск святкуе свой дзень нараджэння
Аўтар:Аляксандра Гойтан і Андрэй Казлоў
Любімая сталіца святкуе свой дзень нараджэння. Мінску - 958 гадоў. Прыгожы горад адзначыў свята ярка і маштабна. Ад міжнароднага алімпійскага дня і мотапарада да гістарычнай рэканструкцыі, гала-канцэрта і феерычнай кульмінацыі ў гонар Мінска. Насычаная святочная праграма чакала гасцей у кожным раёне горада.
Падрыхтавалі самае цікавае з праграмы свята. (І тое, што было, і тое, што яшчэ будзе, бо горад гуляе да апоўначы). У 23:00 начное неба расфарбуе маляўнічы салют (падрабязнасці ў відэа).