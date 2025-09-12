Калона байкераў дабралася да цэнтра Мінска, упрыгожыўшы брутальным ровам матораў вуліцы сталіцы

Мінск сёння - у асаблівай атмасферы! Наша сталіца святкуе дзень нараджэння. Любімаму гораду 958 гадоў. Ля Палаца спорту ў Мінску зараз увесь спектр эмоцый!



Калона байкераў дабралася да цэнтра беларускай сталіцы, упрыгожыўшы сваім брутальным ровам матораў гарадскія святочныя гулянні і цырымонію адкрыцця Алімпійскага дня, якая праходзіць у гэтыя хвіліны. Байкераў чакалі тут асабліва, запоўніўшы кожны квадратны метр ля Палаца спорту і зрабіўшы масу яркіх кадраў (падрабязнасці ў відэа).