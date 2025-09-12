3.63 BYN
"Гонар за ўсю каманду" - уладальнікі ганаровага звання "Мінчанін года" дзеляцца эмоцыямі
Аўтар:Ілья Цвяткоў
Мінск прадаўжае дзяліцца атмасферай вялікага свята - Дня горада. І пакуль сталіца жыве ў рытме танца і музыкі, самы час павіншаваць уладальнікаў ганаровага звання "Мінчанін года". Прэмія стартуе на вялікай сцэне ў Верхнім горадзе. Самыя лепшыя ў сваёй справе медыкі, інжынеры і выкладчыкі атрымліваюць падарункі і ўзнагароды ад кіраўніцтва Мінска (падрабязнасці ў відэа).