17 верасня натарыусы Беларусі будуць кансультаваць бясплатна

Удзел у рэспубліканскай дабрачыннай акцыі, прымеркаванай да Дня народнага адзінства, прымуць усе натарыяльныя канторы і натарыяльныя бюро краіны.

На працягу рабочага дня жыхары і госці Беларусі пры асабістым звароце да натарыуса змогуць атрымаць кансультацыю па пытаннях, што ўваходзяць у яго кампетэнцыю, у тым ліку па афармленні спадчынных правоў, даверанасцяў, складанні завяшчанняў, шлюбных дагавораў, адчужэнні нерухомасці і інш.