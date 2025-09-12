3.63 BYN
Міс Беларусь - 2025 - якая гісторыя самай прыгожай дзяўчыны Сінявокай
Дзяўчына - акадэмічны дырыжор, праўда, у будучыні. А сёння яна ўдастоена гонару стаць першай прыгажуняй Сінявокай. Наваспечаная міс Беларусь - 2025 Алёна Кучарук узяла патрэбную танальнасць і дацягнулася да запаветнага тытула.
Гэтая сапраўдная гісторыя Папялушкі, якая змагла пераабуцца ў хрустальны туфлік і надзець беларускую карону. Дзяўчына з самай простай сям'і: мама - работнік па доглядзе састарэлых, бацька - шахцёр. Сама родам з Данецка. У 7 гадоў пакінула родны дом і адразу здабыла новы.
З акадэмічнай сцэны напрамую па карону. Скончыўшы полацкую школу № 17, Алёна пайшла насустрач дзіцячай мары. Сёння дзяўчына студэнтка 4 курса Наваполацкага дзяржаўнага музычнага каледжа. Спецыяльнасць "дырыжыраванне" міс выбрала яшчэ зусім дзіцем. Ва ўзросце 6 гадоў ужо ведала, што звяжа жыццё з музыкай.
Тытул "Міс Беларусь" - гэта не проста прыгожа, гэта яшчэ і адказна. Дзяўчыне трэба будзе прадоўжыць марафон добрых спраў. І без таго ў складаным графіку наваспечанай міс зараз з'явіцца і пункт "клопат пра навакольных".
Нагадаем, што ўсяго ў фінал выйшлі 24 канкурсанткі. Шчаслівым нумарам для новаабранай міс Беларусь - 2025 стала лічба 15.