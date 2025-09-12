3.63 BYN
У Беларусі адзначаюць Дзень танкістаў
Дзень танкістаў адзначаюць 14 верасня ў Беларусі. З прафесійным святам ветэранаў-танкістаў, вайскоўцаў танкавых часцей і падраздзяленняў, работнікаў танкарамонтных прадпрыемстваў павіншаваў Прэзідэнт.
У год 80-годдзя Вялікай Перамогі асабліва наглядна відаць, што традыцыі пераможцаў, воінаў-танкістаў, якія адыгралі вялізную ролю ў стратэгічнай аперацыі "Баграціён", вызваленні нашай сталіцы, а таксама падчас усіх вырашальных бітваў Вялікай Айчыннай вайны, у беларускай арміі свята захоўваюцца і прымнажаюцца. Самы трывалы падмурак, на якім сёння засноўваецца моц танкавых часцей і падраздзяленняў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, - гэта вопыт ветэранаў, якія прысвяцілі жыццё служэнню Айчыне, і майстэрства маладога пакалення, што дэманструе высокія вынікі ў баявой падрыхтоўцы. Няхай так будзе і надалей, адзначыў кіраўнік дзяржавы.
У гонар свята на "Лініі Сталіна" прайшла рэканструкцыя ўнікальнай аперацыі "Багаціён". Яе прысвяцілі подзвігам першых танкістаў - герояў Вялікай Айчыннай вайны. Гледачы маглі ўбачыць і дэманстрацыйны заезд Т-72Б3 - яго пакажуць і сёння. Акрамя таго наведвальнікаў гісторыка-культурнага комплексу чакае танкавы бой часоў вайны ў Афганістане, а таксама экскурсійныя і інтэрактыўныя зоны, спаборніцкія пляцоўкі, выступленні кінолагаў.