Верым у перамогу: Арына Сабаленка ў фінале турніру па тэнісе ў Брысбене

На тэнісных кортах аўстралійскага Брысбена пачынаецца галоўны матч турніру серыі WTA-500. Арына Сабаленка пачынае абарону тытула, а ў саперніцах у першай ракеткі свету 26-ы нумар рэйтынгу Марта Касцюк.



Для беларускі, дарэчы, гэта трэці фінал у Брысбене запар. Гісторыя вочнага тэніснага супрацьстаяння гэтых дзвюх тэнісістак налічвае 4 сустрэчы, і ва ўсіх перамогу нязменна атрымлівала Сабаленка. Чым жа завершыцца гэта бітва, можна даведацца з прамой трансляцыі на "Беларусь 5".