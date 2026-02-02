Яркія зоркі і вялікая гульня: Кубак Будучыні па хакеі стартуе ў Мінску

Хакейныя прыхільнікі на гэтым тыдні акунаюцца ў атмасферу вялікай гульні на "Чыжоўка-Арэне". Кубак Будучыні сёння стартуе ў Мінску: Беларусь U20 паспрабуе ўзяць трафей чацвёрты раз запар. Яркія зоркі і прэтэндэнты на высокія пікі драфта НХЛ - у саставе сапернікаў, будзе цікава! У 16:00 беларуская маладзёжка пазмагаецца са зборнай Расіі U-17, юніёры дзвюх краін пачнуць сваё супрацьстаянне ў 20:10. У прамым эфіры за матчамі таксама сачыце на "Беларусь 5".