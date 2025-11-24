3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Зборная Беларусі заваявала 20 медалёў на чэмпіянаце Еўропы па тайскім боксе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Зборнай Беларусі па тайскім боксе няма роўных на міжнароднай арэне. Нацыянальная каманда мінулай ноччу вярнулася з чэмпіянату Еўропы, які прымалі Афіны. Беларускія спартсмены заваявалі 20 медалёў, 10 з якіх - вышэйшай пробы.
Акрамя гэтага, беларус Яўген Федарынчык разам з золатам у вазе да 71 кг быў прызнаны і лепшым байцом чэмпіянату Еўропы сярод больш як 500 атлетаў (больш падрабязна - глядзіце відэа).