Зборная Беларусі заваявала 20 медалёў на чэмпіянаце Еўропы па тайскім боксе

Зборнай Беларусі па тайскім боксе няма роўных на міжнароднай арэне. Нацыянальная каманда мінулай ноччу вярнулася з чэмпіянату Еўропы, які прымалі Афіны. Беларускія спартсмены заваявалі 20 медалёў, 10 з якіх - вышэйшай пробы.

Акрамя гэтага, беларус Яўген Федарынчык разам з золатам у вазе да 71 кг быў прызнаны і лепшым байцом чэмпіянату Еўропы сярод больш як 500 атлетаў (больш падрабязна - глядзіце відэа).

Спорт