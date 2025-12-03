3.74 BYN
Золата і дзве бронзы ў беларусаў у дзень спрынтарскіх гонак ў Ханты-Мансійску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларускія біятланісты 4 снежня паказалі самы высокі вынік. Дзінара Смольская, алімпійская чэмпіёнка, выйграла залаты медаль. Напружаная барацьба і яркі фініш. Паўсекунды ўсяго толькі выйграла Дзінара Смольская ў расіянкі Ірыны Казакевіч! Следам на дыстанцыю выйшаў капітан беларускай зборнай, сярэбраны прызёр Алімпійскіх гульняў у Пекіне Антон Смольскі. Беларус увайшоў у тройку лепшых у спрынце (больш падрабязна – глядзіце відэа).