Беларускі ТЮГ адкрыў юбілейны, 70-ты, сезон
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларускі дзяржаўны акадэмічны тэатр юнага гледача адкрыў юбілейны, 70-ты, сезон. Яго сцэна ведае, чым здзівіць і што паказаць. У афішы - дзясяткі спектакляў для любога ўзросту.
Вялікі попыт на класіку - самыя запатрабаваныя спектаклі: "Майстар і Маргарыта", "Навальніца", "Князёўна Мэры", "Віновая дама", "Дзікае паляванне караля Стаха". У тэатра няма ўзроставага цэнзу, ТЮГ - тэатр для ўсіх.
Рыхтуе ТЮГ і гастрольную карту на будучы сезон. Пачнуць з Ніжняга Ноўгарада, а далей - Дубай, Стамбул, Екацярынбург, Ніжні Тагіл, Санкт-Пецярбург, і гэта не ўсё, у планах прывезці рэпертуар у Кітай - тэатр ужо перавёў казкі на мову Канфуцыя.