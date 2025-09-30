3.65 BYN
У 2025-м Тэатр-студыя кінаакцёра адзначае 45-годдзе
Сёлета Тэатру-студыі кінаакцёра спаўняецца 45 гадоў. Гэта адзіны тэатр, які захаваўся на постсавецкай прасторы, дзе спалучаюцца традыцыі тэатральнага мастацтва і кінематографа, месца эксперыментаў і наватарскіх пастановак.
Афіцыйная гісторыя тэатра вядзецца з 1980 года. Тады ў сярэдзіне верасня загадам Дзяржкіно БССР быў створаны Тэатр-студыя кінаакцёра як эксперыментальная творчая лабараторыя прафесійнага майстэрства штатных артыстаў кінастудыі "Беларусьфільм".
Больш за 70 твораў сусветнай і айчыннай класікі і сучаснай драматургіі было пастаўлена на сцэне тэатра - камедыі, вадэвілі, дэтэктывы, меладрамы, трагедыі, казкі.
Гучнымі прэм'ерамі апошняга часу сталі "Дзядзька Ваня" паводле п’есы Чэхава, "Радавыя" Аляксея Дударава. У найбліжэйшых планах на гэты сезон чэхаўская "Чайка".