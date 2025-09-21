3.64 BYN
У Коласаўскім тэатры стартаваў 100-ы сезон
Аўтар:Рэдакцыя news.by
21 верасня ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа адкрыўся 100-ы, юбілейны сезон. Ён стартаваў паказам спектакля "Несцерка", піша БЕЛТА.
Упершыню гэта камедыя была пастаўлена 18 мая 1941 года, у кастрычніку 2006 года спектакль быў абноўлены. На вялікую сцэну сыграць гэты знакаміты спектакль выйшаў увесь Коласаўскі тэатр. Галоўную ролю сыграў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Пётр Ламан.