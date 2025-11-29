Глядзець анлайнПраграма ТБ
1 снежня ў Брэсце стартуюць навагоднія кірмашы

У навагодні настрой запрашаюць пагрузіцца ў Брэсце. 1 снежня ў горадзе адкрываюцца навагоднія кірмашы.

Традыцыйныя драўляныя хаткі ў 2025 годзе з'явяцца на вуліцах горада ў новым афармленні. Дададуцца пляцоўкі з фуд-тракамі з асобнай лакацыяй ля кожнага. Традыцыйна саграваць усіх, хто прыйшоў па навагодні настрой, будзе гіганцкі самавар.

Па вечарах у пятніцу і суботу жыхароў і гасцей Брэста запрашаюць на канцэрт жывой музыкі. А для дзяцей на кірмашах будуць працаваць атракцыёны.

1 снежня таксама запланавана адкрыццё ледзянога катка вакол галоўнай ёлкі горада над Бугам. А напярэдадні навагоднія кірмашы запрацавалі ў Магілёве.

