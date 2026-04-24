40 гадоў з дня катастрофы на ЧАЭС: лічбы і факты

26 красавіка 1986 года адбылася самая буйная тэхнагенная катастрофа XX стагоддзя - аварыя на Чарнобыльскай АЭС. Яе наступствы Беларусь адчувае дагэтуль. Пасля трагедыі наша краіна прыняла на сябе асноўную частку радыеактыўнага забруджвання цэзіем-137. Менавіта на нашу тэрыторыю прыйшлося каля 35 % усіх выпадзенняў у Еўропе.

Было забруджана 23 % тэрыторыі краіны. Пацярпелі сельгасземлі - амаль 2 млн гектараў, гэта пятая частка ўсіх угоддзяў. Радыеактыўнае забруджванне закранула і лясны фонд - 20 тыс. квадратных кіламетраў.

У зоне радыеактыўнага забруджвання аказаліся 56 раёнаў, з іх 21 - з найбольш высокім узроўнем. Пацярпелі каля 3,5 тыс. населеных пунктаў.

У пасляаварыйны перыяд было адселена 138 тыс. чалавек. 200 тыс. пакінулі забруджаныя тэрыторыі самастойна. З карты Беларусі зніклі 479 населеных пунктаў.

У зоне ўздзеяння пражывалі 2,5 млн чалавек, у тым ліку 1,5 млн дзяцей. Маштаб уздзеяння запатрабаваў сістэмных рашэнняў у сферы перасялення, аховы здароўя і забеспячэння бяспекі жыццядзейнасці.