Беларусь і Расія плануюць пашыраць сумесную спадарожнікавую групоўку

Як распавёў Уладзімір Каранік, у рамках Саюзнай дзяржавы плануецца рэалізацыя 2 асноўных кірункаў. Адзін з іх - даследаванне касмічнай прасторы. "І тут вельмі добрыя напрацоўкі і добры ўзровень узаемадзеяння са структурамі Раскосмасу. Мы плануем далей пашыраць сумесную спадарожнікавую групоўку. У 2027-2028 гг., спадзяёмся, будуць запушчаны яшчэ 4 касмічныя апараты", - распавёў Уладзімір Каранік.