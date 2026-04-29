Беларусь і Расія плануюць пашыраць сумесную спадарожнікавую групоўку. Пра гэта перад выніковай сесіяй Нацыянальнай акадэміі навук паведаміў старшыня Прэзідыума Уладзімір Каранік.
Акрамя таго, даследчыкі рыхтуюць прапановы па стратэгіі развіцця і рэфармаванні навуковай сферы Беларусі на найбліжэйшыя 10 гадоў. Пытанні абмяркуюць на трэцім з'ездзе навукоўцаў.
Як распавёў Уладзімір Каранік, у рамках Саюзнай дзяржавы плануецца рэалізацыя 2 асноўных кірункаў. Адзін з іх - даследаванне касмічнай прасторы. "І тут вельмі добрыя напрацоўкі і добры ўзровень узаемадзеяння са структурамі Раскосмасу. Мы плануем далей пашыраць сумесную спадарожнікавую групоўку. У 2027-2028 гг., спадзяёмся, будуць запушчаны яшчэ 4 касмічныя апараты", - распавёў Уладзімір Каранік.
Другі кірунак - праграма "Саюз-Біямембраны". Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі назваў яе ўнікальнай і перспектыўнай.
Размова ідзе пра хворых з запушчанымі формамі лімфом, калі ўсе метады лячэння вычарпаны, працягласць жыцця такіх пацыентаў не перавышае 2 месяцы. "У выніку праведзенага лячэння ў 70 % атрыманы поўныя рэгрэсіі, яшчэ ў 20 % - частковыя рэгрэсіі. Пяцігадовая выжывальнасць такіх пацыентаў набліжаецца да 70 % - проста ўнікальны вынік", - адзначыў Сяргей Красны.
У складзе Акадэміі навук Беларусі больш за 13 тыс. чалавек. Практычна траціна даследчыкаў - маладыя навукоўцы. У партфелі міжнародных кантактаў - супрацоўніцтва з 91 краінай.