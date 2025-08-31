Першыя званкі, абноўленыя школы. Беларусь маштабна сустрэла 1 верасня

Дзень ведаў па-сапраўднаму асаблівы для больш чым мільёна беларускіх школьнікаў і студэнтаў. Па ўсёй краіне - ад Брэста да Віцебска - прагучалі першыя званкі, адкрыліся абноўленыя школы, і амаль 90 тыс. першакласнікаў пераступілі парог класа. І калі ўгледзецца ў іх вочы, поўныя хвалявання, цікаўнасці і надзеі, становіцца зразумела: гэта не проста дзень у календары, гэта старт вялікага шляху, што аб'ядноўвае пакаленні. Як краіна рыхтавалася да гэтага моманту і што чакае хлопчыкаў і дзяўчынак у новым навучальным годзе? Падрабязнасці ў відэа.