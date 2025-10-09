У Беларусі стартавала акцыя "Дай лесу новае жыццё!": кожны можа ўнесці свой уклад

Акцыя пад назвай"Дай лесу новае жыццё!", прысвечаная Году добраўпарадкавання, стартавала ў Беларусі 11 кастрычніка. Кампанія па аднаўленні лясоў ахоплівае ўсе рэгіёны краіны. Сімвалічна, што роўна год таму, 11 кастрычніка, першы этап акцыі "Дай лесу новае жыццё!" адкрыў асабіста кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка. Кампанія пад такой назвай праводзілася ўжо двойчы. За гэты час у ёй прынялі ўдзел дзясяткі тысяч валанцёраў.

"Асноўная мэта акцыі - правесці аднаўленне лясоў, у тым ліку на ветравальна-бураломных участках. У першую чаргу гэтыя аб'екты знаходзяцца ў Гомельскай і Магілёўскай абласцях, найбольш пацярпелых ад удару стыхіі, дзе гэтай восенню плануецца правесці пасадку лесу на плошчы больш за тысячу гектараў, - расказаў начальнік упраўлення лясной гаспадаркі Міністэрства лясной гаспадаркі Беларусі Аляксандр Угрын. - Каб прыняць удзел у акцыі, добраахвотнікам неабходна загадзя звярнуцца ў адпаведны лясгас або лясніцтва. Лесагаспадарчая ўстанова, у сваю чаргу, забяспечыць усім неабходным інвентаром і пасадачным матэрыялам".