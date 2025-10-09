Глядзець анлайнПраграма ТБ
Як падтрымліваюць маладых спецыялістаў і замежных грамадзян у Рэчыцкім раёне

Як арганізавана дзяржпадтрымка, якія працоўныя, сацыяльныя гарантыі і іншыя меры стымулявання, у тым ліку і для замежных грамадзян у Рэчыцкім раёне.

Кадравы патэнцыял АПК Беларусі ўмацоўваюць маладыя спецыялісты. Для іх добры сацпакет, матэрыяльныя выплаты, жыллё. А таму многія выпускнікі пасля абавязковай адпрацоўкі застаюцца менавіта ў глыбінцы, дзе сёння камфортна жыць, працаваць і гадаваць дзяцей (падрабязнасці ў відэа).

Разделы:

Грамадства