Як падтрымліваюць маладых спецыялістаў і замежных грамадзян у Рэчыцкім раёне
Аўтар:Наталля Ігнаценка
Як арганізавана дзяржпадтрымка, якія працоўныя, сацыяльныя гарантыі і іншыя меры стымулявання, у тым ліку і для замежных грамадзян у Рэчыцкім раёне.
Кадравы патэнцыял АПК Беларусі ўмацоўваюць маладыя спецыялісты. Для іх добры сацпакет, матэрыяльныя выплаты, жыллё. А таму многія выпускнікі пасля абавязковай адпрацоўкі застаюцца менавіта ў глыбінцы, дзе сёння камфортна жыць, працаваць і гадаваць дзяцей (падрабязнасці ў відэа).