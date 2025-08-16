3.72 BYN
Беларускія канікулы: хлопцы і дзяўчаты з Башкартастана наведалі Хатынь
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларускія канікулы для дзяцей з Башкартастана працягваюцца. Бягучы дзень напоўнены патрыятычнымі момантамі. Мемарыяльны комплекс "Хатынь" стаў першым пунктам маршруту.
Дзеці наведалі музей, даведаліся гісторыю спаленых вёсак і ўсклалі кветкі да манумента "Непакорны чалавек".
Пасля наведвання Хатыні госці з Башкартастана адправіліся да "Кургана Славы", каб ушанаваць памяць савецкіх салдат і партызан. Гэта месца не проста помнік, а ўрок гісторыі і патрыятызму, а таксама сімвал, які звязвае мінулае з сучаснасцю і будучыняй.