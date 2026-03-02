3.75 BYN
2.87 BYN
3.37 BYN
БСЖ Мінпрама спаўняецца 5 гадоў - рух аб'яднаў 47 прадпрыемстваў і 4,5 тыс. удзельніц
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Новыя праекты, ініцыятывы і ўклад жанчын у развіццё эканомікі. У Цэнтры бяспекі МНС сабралося больш за сотню прадстаўніц прамысловых прадпрыемстваў краіны.
За пяць гадоў Беларускі саюз жанчын прадпрыемстваў Мінпрама прыкметна ўмацаваў свае пазіцыі. Толькі за апошні год створана 9 новых першасных арганізацый. Сёння рух аб'ядноўвае 47 прадпрыемстваў і больш як 4,5 тыс. удзельніц. За сухімі лічбамі пэўныя ініцыятывы і праекты.
Сёння жанчыны працуюць практычна ва ўсіх кірунках прамысловасці. Яны стаяць ля станкоў, праектуюць складаныя механізмы, кіруюць калектывамі і вытворчымі працэсамі. І ўсё часцей менавіта іх ініцыятывы становяцца драйверам тэхналагічнага развіцця і мадэрнізацыі прадпрыемстваў.