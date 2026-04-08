Бяспека і стандарты гасціннасці - што абмяркуюць удзельнікі выставы-кірмашу "Адпачынак-2026"

"Вялікі турыстычны тыдзень" праходзіць у Мінску. Міжнародную выставу-кірмаш "Адпачынак-2026" упершыню прымае пляцоўка Мінскага міжнароднага выставачнага цэнтра BELEXPO.

Пад адным дахам прадстаўлены тураператары, санаторыі, музеі, нацыянальныя паркі і страхавыя арганізацыі. Геаграфія ўдзельнікаў уражвае - каля 10 краін і парадку 200 экспанентаў. У іх ліку прадстаўнікі Кубы, Кыргызстана, М'янмы, Узбекістана і 16 рэгіёнаў Расіі. Наведвальнікам прапаноўваюць маршруты для адпачынку, аздараўлення, дзелавых паездак і падарожжаў на прыроду (больш падрабязна – глядзіце відэа).