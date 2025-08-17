Глядзець анлайнПраграма ТБ
Чэргі на мяжы: чаму еўрапейскія дзяржавы не спяшаюцца паднімаць шлагбаум?

Больш за тысячу фур чакаюць уезду ў Еўрасаюз. Пакуль Беларусь стварае для перавозчыкаў камфортныя ўмовы перасячэння мяжы і афармлення дакументаў, еўрапейскія краіны дэманструюць у гэтым пытанні відавочную незацікаўленасць.

Антырэкорд б'е і Польшча. На гэтым кірунку захраснулі 4 тыс. легкавушак і 100 аўтобусаў. Чаму еўрапейскія дзяржавы не спяшаюцца паднімаць шлагбаум? Меркаванні сабрала Марына Раманоўская (глядзіце відэа).