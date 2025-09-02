3.69 BYN
ДАІ ў Мінску кантралюе выкананне ПДР пры выкарыстанні сродкаў персанальнай мабільнасці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Супрацоўнікі міліцыі ў Мінску кантралююць выкананне правіл дарожнага руху, у тым ліку змяненняў, якія ўступілі ў сілу 1 верасня.
Зараз вадзіцелі веласіпедаў і сродкаў персанальнай мабільнасці, такіх як электрасамакаты, абавязаны спешвацца пры перасячэнні праезнай часці. Забаронены рух па тратуары, калі маса прылады больш як 35 кг.
Таксама ў ДАІ нагадалі, што па 5 верасня ў светлы час сутак вадзіцелі павінны перасоўвацца з уключаным блізкім святлом фар або дзённымі хадавымі агнямі.