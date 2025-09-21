3.64 BYN
Экапрыпынкі і 3D-прымерачныя - на гарадскі этап "Мінскай змены" прайшлі 9 перспектыўных праектаў
Ад гарадской інфраструктуры да лічбавых рашэнняў. Сталі вядомы фіналісты маштабнага праекта для маладых спецыялістаў і студэнтаў "Мінская змена". Ідэі, накіраваныя на мадэрнізацыю і паляпшэнне якасці жыцця людзей, удзельнікі прадставілі ў Беларускім тэхналагічным універсітэце.
На мінулым тыдні завяршыўся раённы этап конкурсу "Мінская змена - 2025". З 94 заявак строгі адбор пакінуў толькі 9 самых перспектыўных. Менавіта яны прадставяць свае ідэі на гарадскім этапе, які пройдзе 2 і 3 кастрычніка.
Сярод аўтараў студэнты, выкладчыкі і супрацоўнікі буйных прадпрыемстваў раёна. Іх праекты - гэта не проста тэарэтычныя напрацоўкі, а рэальныя прапановы па паляпшэнні гарадскога асяроддзя. Адбор праходзіў па трох ключавых крытэрыях - рэальнасць ажыццяўлення, перспектыўнасць і актуальнасць. І кожны фіналіст даказаў, што іх ідэя здольна змяніць горад да лепшага.
Экапрыпынкі, пражэктарныя пешаходныя пераходы, 3D-прымерачныя і чат-боты са славутасцямі Беларусі - усё гэта не фантастыка, а рэальныя праекты ўдзельнікаў конкурсу "Мінская змена". Конкурс стаў пляцоўкай, дзе працуючая моладзь можа прымяніць свае веды, крэатыў і энергію на карысць раёна, горада і ўсёй краіны. Тут нараджаюцца ідэі, здольныя зрабіць горад зручным, бяспечным і тэхналагічным.