Гатоўнасць рэагаваць на любыя катаклізмы. Як прайшлі вучэнні Беларускага Чырвонага Крыжа

Адзін з этапаў вучэнняў Беларускага Чырвонага Крыжа - масавыя раненні. Трэба сказаць, што сцэнарый актуальны - падчас урагану пацярпела група турыстаў. У іх траўмы жывата, пазваночніка, рэзаныя і ірваныя раны. Група валанцёраў павінна аказаць ім першую дапамогу. У ролі пацярпелых статысты, якіх папярэдне загрыміравалі.