Гатоўнасць рэагаваць на любыя катаклізмы. Як прайшлі вучэнні Беларускага Чырвонага Крыжа
Адпрацаваць на практыцы механізм узаемадзеяння паміж валанцёрамі і партнёрамі сярод дзяржорганаў - галоўная задача маштабных вучэнняў Беларускага Чырвонага Крыжа. Гэта ўжо 13-е мерапрыемства такога роду. Сцэнарыі вучэнняў носяць актуальны характар і штогод змяняюцца.
Раскажам, як прайшлі 4-дзённыя зборы.
Адзін з этапаў вучэнняў Беларускага Чырвонага Крыжа - масавыя раненні. Трэба сказаць, што сцэнарый актуальны - падчас урагану пацярпела група турыстаў. У іх траўмы жывата, пазваночніка, рэзаныя і ірваныя раны. Група валанцёраў павінна аказаць ім першую дапамогу. У ролі пацярпелых статысты, якіх папярэдне загрыміравалі.
Акрамя аказання дапамогі пры масавых траўмах падчас прыродных катаклізмаў, пошукавай працы адпрацоўваюцца навыкі працы падчас паводак.
Навыкі працы валанцёраў у пунктах часовага размяшчэння - сёння важная частка падрыхтоўкі добраахвотнікаў Беларускага Чырвонага Крыжа.
Такія веды і ўменне працаваць з людзьмі ў складаных сітуацыях спатрэбіліся, напрыклад, у 2021 годзе падчас прымежнага крызісу на беларуска-польскай мяжы, у 2022 годзе - калі ў Беларусь пачалі прыбываць бежанцы з Украіны.
Падрыхтоўка ў школе Беларускага Чырвонага Крыжа мае рэгулярную аснову і праводзіцца штогод.