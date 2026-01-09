Мінтранс арганізаваў кругласутачнае дзяжурства для збору аператыўнай інфармацыі ва ўмовах непагадзі

У Беларусі расчыстка дарог ад снегу не спыняецца ні на хвіліну. Задзейнічаны ўсе рэсурсы. Пры неабходнасці задзейнічана дадатковая тэхніка. Паводле аператыўных звестак, на рэспубліканскіх і мясцовых дарогах працуе амаль 3,5 тыс. чалавек і каля 2,5 тыс. адзінак спецтэхнікі. Сітуацыю каменціруюць у профільным ведамстве.

Інеса Германчук, прэс-сакратар Міністэрства транспарту і камунікацый Беларусі: "Бесперапынна вядуцца работы на чыгунцы. Так, у ноч з 9 на 10 студзеня на расчыстцы чыгуначнай інфраструктуры былі задзейнічаны больш за 800 работнікаў. Ачышчана больш чым 70 км чыгуначных пуцей. У Нацыянальным аэрапорце Мінск, а таксама ў абласных аэрапортах на ўборцы снегу і апрацоўцы антыгалалёднымі рэагентамі аэрадромаў, узлётна-пасадачных палос і прывакзальных тэрыторый задзейнічана каля 260 чалавек і звыш 60 адзінак спецтэхнікі. Галоўная задача - забеспячэнне бесперабойнай работы ўсіх відаў транспарту, прапускной здольнасці аўтамабільных дарог і чыгункі, бяспекі палётаў і бяспечнага знаходжання пасажыраў на аб'ектах транспартнай інфраструктуры".