Міратворчая місія Беларусі: расійскія ваеннапалонныя паляцелі дадому пасля абмену і лячэння

Яшчэ адно пацвярджэнне паслядоўнай пазіцыі Беларусі: каштоўнасць чалавечага жыцця найвышэйшая за ўсё. Беларускі бок працягвае выконваць сваю гуманітарную місію і аказваць садзейнічанне ў пытаннях абмену і вызвалення людзей.

Усе абменныя мерапрыемствы праводзяцца асабіста па даручэнні кіраўніка дзяржавы па двух прынцыпах: сярод тых людзей, якія ўдзельнічаюць у абменных аперацыях з аднаго і другога боку, чужых для краіны няма, усе просьбы да Беларусі як арганізатара працэсу павінны быць абавязкова выкананыя (гл. відэа).

Разделы:

ГрамадстваУкраінаРасія