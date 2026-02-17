3.72 BYN
2.85 BYN
3.38 BYN
Міратворчая місія Беларусі: расійскія ваеннапалонныя паляцелі дадому пасля абмену і лячэння
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Яшчэ адно пацвярджэнне паслядоўнай пазіцыі Беларусі: каштоўнасць чалавечага жыцця найвышэйшая за ўсё. Беларускі бок працягвае выконваць сваю гуманітарную місію і аказваць садзейнічанне ў пытаннях абмену і вызвалення людзей.
Усе абменныя мерапрыемствы праводзяцца асабіста па даручэнні кіраўніка дзяржавы па двух прынцыпах: сярод тых людзей, якія ўдзельнічаюць у абменных аперацыях з аднаго і другога боку, чужых для краіны няма, усе просьбы да Беларусі як арганізатара працэсу павінны быць абавязкова выкананыя (гл. відэа).