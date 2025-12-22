3.66 BYN
На базе 20-й гімназіі Мінска адкрыўся музей гарадоў-пабрацімаў сталіцы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Аб'ядноўваем краіны і народы і наладжваем масты дружбы і супрацоўніцтва. Музей гарадоў-пабрацімаў адкрыўся ў Мінску. Інтэрактыўная пляцоўка працуе на базе 20-й гімназіі Мінска.
У музеі прадстаўлена экспазіцыя кніг, памятных знакаў, атласаў, прадметаў побыту і народных касцюмаў гарадоў-пабрацімаў сталіцы. Іх, дарэчы, 37 - ад Бішкека да Ніжняга Ноўгарада і Ісламабада. Культурны каларыт - з асабістых сямейных калекцый. Дапамаглі сабраць экспазіцыю і прадстаўнікі пасольстваў дружалюбных краін у Мінску.
Лепшы падарунак - кніга. Паўнамоцныя паслы і афіцыйныя прадстаўнікі пасольстваў у Беларусі прэзентавалі з нагоды адкрыцця музея рэдкія выданні твораў аўтараў на розных мовах. Каштоўныя зборнікі паэзіі і прозы падпісалі асабіста.