На базе 20-й гімназіі Мінска адкрыўся музей гарадоў-пабрацімаў сталіцы

У музеі прадстаўлена экспазіцыя кніг, памятных знакаў, атласаў, прадметаў побыту і народных касцюмаў гарадоў-пабрацімаў сталіцы. Іх, дарэчы, 37 - ад Бішкека да Ніжняга Ноўгарада і Ісламабада. Культурны каларыт - з асабістых сямейных калекцый. Дапамаглі сабраць экспазіцыю і прадстаўнікі пасольстваў дружалюбных краін у Мінску.