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"На кантролі Прэзідэнта": як у Беларусі вырашаюць пытанне з добраўпарадкаваннем двароў

У Беларусі будуць выпрацаваны прапановы па паляпшэнні працэсу эвакуацыі і ўтылізацыі аўтахламу. Галоўная задача: зрабіць гэты кейс больш эфектыўным.

Добраўпарадкаванне двароў стала чарговай тэмай праекта "На кантролі Прэзідэнта".