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"На кантролі Прэзідэнта": як у Беларусі вырашаюць пытанне з добраўпарадкаваннем двароў
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ed3c0d4-1185-485a-b4d1-f108192aea43/conversions/6761841b-d6e8-44f3-ae9d-bb42dfc4cd49-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ed3c0d4-1185-485a-b4d1-f108192aea43/conversions/6761841b-d6e8-44f3-ae9d-bb42dfc4cd49-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ed3c0d4-1185-485a-b4d1-f108192aea43/conversions/6761841b-d6e8-44f3-ae9d-bb42dfc4cd49-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ed3c0d4-1185-485a-b4d1-f108192aea43/conversions/6761841b-d6e8-44f3-ae9d-bb42dfc4cd49-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byДобраўпарадкаванне двароў стала чарговай тэмай праекта "На кантролі Прэзідэнта"