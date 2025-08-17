Глядзець анлайнПраграма ТБ
Навіны ў дзяржаўным сацстрахаванні. Што зменіцца для самазанятых і працадаўцаў

18 жніўня ўступаюць у сілу навіны ў дзяржаўным сацыяльным страхаванні. Плацельшчыкі падатку на прафесійны прыбытак атрымаюць магчымасць даплочваць узносы і фарміраваць свой страхавы стаж. Гэта дазволіць ім у будучыні прэтэндаваць на атрыманне працоўнай пенсіі.

Для індывідуальных прадпрымальнікаў памер узносаў у ФСАН будзе залежаць ад фактычна атрыманых прыбыткаў. Асаблівая ўвага надаецца барацьбе з зарплатамі ў канвертах.

Вызначаны парадак налічэння ўзносаў у ФСАН у выпадках выяўлення фактаў выплаты заработнай платы па шэрых схемах.