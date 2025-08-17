3.72 BYN
Навіны ў дзяржаўным сацстрахаванні. Што зменіцца для самазанятых і працадаўцаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
18 жніўня ўступаюць у сілу навіны ў дзяржаўным сацыяльным страхаванні. Плацельшчыкі падатку на прафесійны прыбытак атрымаюць магчымасць даплочваць узносы і фарміраваць свой страхавы стаж. Гэта дазволіць ім у будучыні прэтэндаваць на атрыманне працоўнай пенсіі.
Для індывідуальных прадпрымальнікаў памер узносаў у ФСАН будзе залежаць ад фактычна атрыманых прыбыткаў. Асаблівая ўвага надаецца барацьбе з зарплатамі ў канвертах.
Вызначаны парадак налічэння ўзносаў у ФСАН у выпадках выяўлення фактаў выплаты заработнай платы па шэрых схемах.