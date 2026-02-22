Навукоўцы НАН Беларусі ўзялі пад сваю апеку некалькі буйных праектаў

Гэта значыць, што яго супрацоўнікі, а гэта больш як 200 чалавек, узялі пад сваю апеку адразу некалькі буйных праектаў. Для навукова-даследчага музея 2026 год - юбілейны: у ліпені спаўняецца 100 гадоў са дня нараджэння першага дырэктара Вольгі Церашчтавай.



Напрыканцы 60-х разам з аднадумцамі на ўласныя сродкі яна арганізоўвала экспедыцыі па Беларусі для збору помнікаў нацыянальнай культуры, кіравала экспедыцыямі, дзякуючы якім былі выратаваны ад разбурэння і сабраныя сотні мастацкіх артэфактаў 16-19 стагоддзяў.