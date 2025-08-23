3.70 BYN
"Поўная Еўропа": як прайшла сустрэча Трампа, Зяленскага і лідараў ЕС
Аўтар:Яўген Белавусаў
Еўропа не можа разабрацца ў сваіх межах, ставячы палкі ў колы і сабе, і іншым, і ўпарта працягвае мілітарызацыю і запалохванне насельніцтва. Вось толькі прадаць Трампу ўяўную пагрозу ад Расіі чамусьці не атрымалася. Сустрэча больш паходзіла на дыялог настаўніка і вучняў.
Усе спробы саюзнікаў Кіева прапхнуць свой парадак на перамовах не мелі поспеху. Затое тыя пакорліва глядзелі ў рот Дональду Трампу і толькі падтаквалі яго прамовам.
Афіцыйна сустрэча выйшла вельмі паспяховай. Неафіцыйна Брусель сутынуўся з жорсткай праўдай: міру ва Украіне быць, падабаецца гэта еўрапейскім бюракратам або не. Пытанне толькі ў тым, калі і як гэта будзе выглядаць.
Глядзіце рубрыку "Поўная Еўропа" (відэа).