Пошукі працягваюцца: у Беларусі шостыя суткі шукаюць 14-гадовага падлетка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Шостыя суткі ў Мінскай вобласці шукаюць 14-гадовага падлетка з Мінска. Міліцыя адпрацоўвае розныя версіі, у тым ліку крымінальныя: дзіця магло быць выкрадзена, трапіла ў ДТЗ, заблудзілася і не можа паведаміць аб сабе.
Пошукі Максіма Зяньковіча прадоўжацца, нягледзячы ні на што. Да іх далучаюцца ўсё больш валанцёраў, атрад рыхтуецца да маштабных выхадных. Ужо прачасана каля 70 населеных пунктаў і больш як 10 км вадаёмаў.
У пошуках хлопчыка прынялі ўдзел звыш 2 тыс. чалавек, задзейнічана больш чым 300 адзінак рознай тэхнікі, у тым ліку і спецыяльнай, прыменены дзясяткі квадракоптараў.
Была інфармацыя, што Максіма бачылі ў Мінску на запраўцы, гэтую версію таксама ўжо адпрацавалі, яна не пацвердзілася.